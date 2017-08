Verkeerschaos op A2 na kettingbotsing met acht auto's

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 18:20 uur

Foto: Twitter / VID

UTRECHT/LEIDSCHE RIJN - Een kettingbotsing met acht auto's bij de Leidsche Rijntunnel zorgde vanavond voor grote verkeersproblemen op de A2.



De linkertunnel is ruim anderhalf uur afgesloten geweest. Het verkeer kon alleen via de parallelbuis, dus er ontstond een grote file tussen knooppunt Oudenrijn en Maarssen.



De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Inmiddels is de tunnel weer helemaal vrij.



