Van Veenendaal kent kracht van EK-topscorer

Foto: ANP

NIEUWEGEIN/ZEIST - Als iemand weet hoe ze Jodie Taylor van scoren af moet houden, is het Sari van Veenendaal wel. De Nieuwegeinse keepster van Oranje staat bij haar club Arsenal dagelijks op het trainingsveld met de Engelse spits, die met vijf doelpunten de topscorer van het EK is.



"Jodie heeft een neusje voor de goal, ze loopt graag uit de rug van haar tegenstandster weg en bespeelt de ruimte goed'', zei Van Veenendaal dinsdag in Zeist. "Ik ken haar en zij kent mij, dat belooft dus wat voor donderdag."



UITBLINKERS

De Nederlandse voetbalsters strijden dan in Enschede met Engeland om een plek in de finale van het EK. Beide ploegen hebben tot nu toe al hun wedstrijden gewonnen. Bij Oranje is Lieke Martens vaak de uitblinkster, de Engelse 'Lionesses' kunnen vooral rekenen op de trefzekere Taylor. "Jodie is lang geblesseerd geweest en heeft veel fysieke klachten gehad, maar ze is nu 'on fire'. Ze kan met links en rechts, hoog en laag scoren. Ik weet wel dat ik lang moet blijven staan als ze op me afkomt", aldus Van Veenendaal.



De afgelopen maanden bleef de 27-jarige keepster na trainingen van Arsenal vaak op het veld hangen met Taylor voor extra afwerkoefeningen. "Dan probeer je het beste uit elkaar te halen. Ik ben geen keepster die bij een een-op-eensituatie gokt en voor een hoek gaat, ik probeer altijd lang te blijven staan. Dan is het fijn als je weet voor welke hoek een spits meestal kiest."



BEKENDEN

Het wordt donderdag voor Van Veenendaal en Daniëlle van de Donk, die ook bij Arsenal speelt, een weerzien met veel bekenden. "Ik kom vier teamgenoten tegen. Engeland heeft een heel fysieke ploeg. Ze houden van rennen en dat kunnen ze de hele wedstrijd volhouden. Wij gaan daar ons eigen spel tegenover zetten."



De Utrechtse Shanice van de Sanden komt als speelster van Liverpool bij de Engelsen ook drie teamgenoten tegen.



