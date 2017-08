Wel of geen zwerfhond meenemen van vakantie?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 07:00 uur

Foto: Wikimedia Commons Pranavsuthar50

UTRECHT - Is het slim om een zwerfhond te adopteren uit het buitenland? Volgens de stichting Liefde Voor Honden is er niks mis mee, maar gedragsbioloog Claudia Vinke van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is het daar mee oneens.



"Vooral de socialisatiefase, tussen de drie-en-halve week en de twaalf weken, dat is een gevoelige fase waarin je van alles moet leren", vertelt Vinke. "En dat is bij zwerfhonden totaal anders als hier in Nederland in een druk gezin in een drukke samenleving."



OVERLEEFD

De stichting Liefde Voor Honden, die buitenlandse (zwerf)honden bij Nederlandse gastgezinnen plaatst, vindt de uitspraken van de gedragsbioloog niet terecht. "Honden die naar Nederland komen, dat zijn honden die vaak tussen de bevolking ter plaatse daar hebben geleefd en juist hebben overleefd door mensen op te zoeken. Want daar kregen ze eten van."



Volgens de stichtig hoeft het verleden van de honden geen probleem te zijn, als iemand zich maar goed laat begeleiden van tevoren. "Er hoort een hele intakeprocedure bij om te kijken of iemand geschikt is voor de adoptie van een hondje met een rugzakje. En de nazorg hoort er ook bij, dat doet een goede stichting."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht