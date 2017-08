Ikram (14) uit Driebergen weer vermist en alweer terecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 20:39 uur

Foto: Beeldbewerking RTV Utrecht

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - De politie zocht vanavond met succes naar de vermiste Ikram (14) uit Driebergen. In januari was het meisje ook al twee dagen vermist.



Voor de vermissing ging vandaag een Burgernet-bericht uit. Burgemeester Frits Naafs reageert op Twitter: "Gelukkig is Ikram weer terecht. Iedereen bedankt."



De politie startte begin dit jaar een grote zoekactie toen de tiener vermist was. Uiteindelijk werd ze in goede gezondheid aangetroffen bij een vriendin.



