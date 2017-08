Ruiter vervolgt carrière bij Sunderland

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 1 augustus 2017, 21:47 uur

Foto: FCUPhoto

UTRECHT - Robbin Ruiter zet zijn voetbalcarrière voort in Engeland. De doelman tekent een tweejarig contract bij Sunderland.



Ruiter was al een tijdje op proef bij de club die afgelopen jaar degradeerde uit de Premier League. De afgelopen vijf seizoenen stond hij onder contract bij FC Utrecht.



Hij verloor vorig seizoen zijn basisplaats aan keeper Jensen en zijn aflopende contract in de Galgenwaard werd niet verlengd.



Eerder keepte Ruiter (30) voor FC Volendam.



