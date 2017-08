Smartphone moet de auto uit: "Appje net zo erg als dronken rijden"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 06:23 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

AMERSFOORT - Bellen en appen achter het stuur moet even zwaar worden bestraft als rijden met een slok op.



Veilig Verkeer Nederland (VVN) in Amersfoort stelt dat in een brandbrief, die demissionair minister Blok (Veiligheid en Justitie) woensdag in zijn brievenbus zal vinden, schrijft De Telegraaf.



Alleen door het gebruik van de smartphone in de auto als een zwaar verkeersdelict te bestempelen zullen automobilisten hun rijgedrag aanpassen en zal het aantal verkeersslachtoffers afnemen, meent VVN-directeur Felix Cohen.



In de brief schrijft Cohen dat het zelfs technisch mogelijk is om smartphonegebruik tijdens het rijden helemaal onmogelijk te maken.



"Ik ben daar voorstander van omdat dit afleiding door de smartphone met 100 procent voorkomt. We willen toch dat de kans op ongevallen vermindert. Het is de hoogste tijd serieus werk te maken van het uitbannen van bellen en appen achter het stuur."



