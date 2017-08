Een ei hoort er even niet bij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 07:09 uur

Foto: ANP

UTRECHT/AMERSFOORT - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert consumenten voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren.



Pas als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt zijn onderzocht, is duidelijk of de eieren helemaal veilig zijn, zei de tweede man van de NVWA dinsdagavond in Nieuwsuur.



Tegen het weekeinde zijn de onderzoeken van de bijna tweehonderd verdachte bedrijven klaar. "Als iemand zegt, nou ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden", aldus de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de dienst.



MEER CODES

Eerder op de dag voegde de NVWA nog eens zeventien codes toe aan de lijst van eieren met een te hoog gehalte van het verdelgingsmiddel fipronil. Op die lijst staan nu 27 codes van eieren die niet veilig zijn voor kinderen. Eén code heeft betrekking op eieren die een "acuut gevaar voor de volksgezondheid" vormen.



Nadat maandag al eieren van elf pluimveehouders als gevaarlijk bestempeld werden, volgden er gisteren nog eens zeventien bedrijven. De keuringsdienst heeft 180 bedrijven platgelegd om te controleren op fipronil. De schade voor de kippenboeren loopt in de miljoenen euro's, schrijft De Telegraaf.



Supermarkten hebben geen eieren meer in de schappen staan met een te hoog gehalte fipronil. Lidl trof deze week in 57 filialen eieren aan waarbij een direct gevaar is voor de volksgezondheid. Het betrof volgens de NOS winkels in de regio rond Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Amersfoort en Deventer.



ONDERZOEK

Het strafrechtelijk onderzoek naar de affaire met het gif fipronil dat in eieren terecht is gekomen, is volgens justitie "in volle gang". Zo zijn onder meer monsters genomen bij het bedrijf dat er verantwoordelijk voor zou zijn dat het verboden middel in eieren is beland. Ook is daar administratie in beslag genomen.



De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) richt zich bij het onderzoek niet alleen op dit bedrijf. Ook wordt gekeken naar de mogelijke toeleveranciers.



"We kijken in hoeverre de bedrijven de leverantie en toepassing van het schadelijke middel kan worden verweten", zei een woordvoerster van het Functioneel Parket, dat het onderzoek leidt. Zij noemt geen namen van bedrijven.



Eerder werd bekend dat gedupeerde pluimveehouders het bedrijf ChickFriend uit Barneveld verantwoordelijk houden. Dat was ingehuurd om bloedluis te bestrijden.



BRON

Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting bij een Belgische leverancier van bestrijdingsmiddelen. Daarom wordt in het onderzoek zoveel mogelijk samengewerkt met België, waar volgens het Belgische VTM Nieuws ook al een aantal pluimveebedrijven is geblokkeerd. De eieren van die bedrijven worden nog onderzocht op de aanwezigheid van fipronil.



De Belgische politie deed onlangs een inval bij het bedrijf Poultry-Vision, dat antiluizenmiddel zou hebben verkocht aan ChickFriend. Onderzoekers namen verschillende stalen van producten in beslag, berichtte de nieuwsrubriek. Het bedrijf zou producten hebben aangelengd met verboden stoffen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht