'Monster van Leersum' (81) hoort uitspraak

Rechtbank in Utrecht. Foto: ANP

LEERSUM - De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak van de 81-jarige Rudolf R. uit Leersum die al zeventien jaar zijn buren terroriseert. De man, die al eerder is veroordeeld, staat bekend als het 'Monster van Leersum'.



R. bescheen in het verleden het huis van de buren met lampen, smeerde uitwerpselen op terrasstoelen en richtte tal van vernielingen aan. "We zijn gestalkt en belaagd. Naast de vernielingen is sprake geweest van mishandeling, diefstal, erfvredebreuk en huisvredebreuk", vertelde slachtoffer Gert Griffioen twee weken geleden. Wat R. beweegt, is onduidelijk.



"Het is een gigantische optelsom van allerlei strafbare feiten. Daarnaast zijn we ook belaagd met honderden valse aangiften en tientallen handhavingsverzoeken. Daardoor worden overheidsinstanties door murw gebeukt. Dat is een heel lastige periode geweest."



OP CAMERA

R. is goed te zien op beelden van bewakingscamera's. Zijn kenmerkende lichaamshouding en luier verraadden hem terwijl hij de Mercedes van de buren vernielde. Bovendien werd de verdachte in 2015 betrapt door de broer van het slachtoffer tijdens het vernielen van een van de auto's. De getuige trok toen een bivakmuts van het hoofd van R.



Twee weken geleden stond de man terecht voor de vernielingen in 2015 en 2016 en het plegen van erfvredebreuk in april. Het OM eiste drie maanden cel. Ook wil de aanklager dat hij voor vijf jaar een contactverbod krijgt. De man moest eerder al een dwangsom van drie ton betalen.



Griffioen reageerde twee weken geleden tevreden op de eis. "De officier van justitie heeft een heel goed en duidelijk verhaal verteld. De toekomst zal leren of de eis voldoende is, maar het is wel uniek dat iemand een vrijheidsbeperkende maatregel krijgt opgelegd van vijf jaar. Dat betekent nogal wat en daar zijn we positief door verrast."



MOTIEF

Over de beweegredenen hebben Gert en zijn vrouw altijd in het duister getast. "Na een paar jaar hoorden we dat meneer het destijds crimineel vond dat er een gezin met kinderen naast hem kwam wonen. Of dat daadwerkelijk de reden is, weten we niet, maar de vorige bewoners is het ook overkomen."



AFSLUITEN

Gert en zijn vrouw willen het boek snel sluiten. "We hopen verder te kunnen leven. Wij laten ons leven niet meer regisseren door deze meneer, we hebben de regie in eigen hand, dus wij gaan verder met het leven zoals we dat nu leiden, inclusief de vervelende dingen die nu gebeuren. We hopen dat dat afneemt en dat we weer in rust kunnen gaan wonen", besluit hij.



Overigens staat het huis van Rudolf R. al bijna een half jaar te koop.



