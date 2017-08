Thuiszorgclub Leven & Zorg failliet, tientallen Utrechters de dupe

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 09:38 uur

Foto: Roos Koole, ANP

UTRECHT - Thuiszorgorganisatie Leven & Zorg is failliet. Mr. Paul Schaink is aangesteld als curator.



Leven & Zorg verleent zorg in Overvecht Zuid. CliŽnten zouden al enkele dagen geen zorg meer krijgen, meldt Zorgvisie.nl. Onduidelijk is nog welke aanbieder het werk overneemt.



Het overplaatsen van de cliŽnten zal niet eenvoudig zijn. Leven & Zorg zit met drie andere aanbieders in een pilot van Zilveren Kruis waarin de thuiszorg in Utrecht een nieuwe vorm moet krijgen en opgesplitst wordt in wijken.



De voorkeursaanbieders leverden aanvankelijk zorg in andere wijken aan cliŽnten die dat wilden, maar sinds een maand nemen ze geen nieuwe klanten meer aan in de niet gegunde wijken.



Leven & Zorg stevende eind vorig jaar al af op een verlies van ongeveer dertig procent. De organisatie staat sinds juni onder verscherpt toezicht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht