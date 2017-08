IJsmaker Roberto neemt zekere voor het onzekere: geen eieren

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 10:29 uur

Foto: Facebook Roberto Gelato

UTRECHT - IJssalon Roberto in Utrecht stopt tijdelijk met het gebruik van eieren. Aanleiding is de onrust rond de giftige stof fipronil. "Wij willen duidelijkheid krijgen, omdat jullie gezondheid een prioriteit is", laat de eigenaar van de bekende zaak in Wittevrouwen weten.



De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseerde gisteravond in Nieuwsuur voorlopig geen eieren te eten.



IJsmaker Roberto Coletti neemt het zekere voor het onzekere. De smaken vanille, tiramisù, melkchocolade en malaga, waarin volgens de Italiaanse traditie eieren niet mogen ontbreken, worden voorlopig niet verkocht.



"Helaas staan eieren nu even negatief in het nieuws en ook al heeft onze leverancier gegarandeerd dat de producten die wij afnemen en gebruiken veilig zijn, stoppen we tijdelijk met het gebruik van eieren", aldus Coletti.



De ijsmaker hoopt op begrip. Als tegenprestatie maakt hij pure chocolade-ijs, laat hij weten.



