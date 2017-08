Zwaargewonde bij bedrijfsongeluk Harmelen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 11:40 uur

Foto: Woerden.tv

HARMELEN - In Harmelen is een Poolse man zwaargewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in een woning aan de Dorpsstraat.



In het pand waren meerdere mensen aan het werk. Zij besloten het slachtoffer in hun auto te leggen om hem zo naar het ziekenhuis te vervoeren. Tijdens het inladen raakte de man zijn bewustzijn kwijt en werd alsnog een ambulance ingeschakeld.



Omdat de verwondingen ernstig waren werd er ook een traumaheli opgeroepen om te ondersteunen. De man is met een grote hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd.



De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht