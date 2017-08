Vlucht in weiland niet zo slim, inbrekers snel gevonden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 12:32 uur

UTRECHT - In Utrecht heeft de politie vannacht jacht gemaakt op twee inbraakverdachten. De jongens waren een weiland ingevlucht.



Rond 00.05 uur kwam de melding dat er mogelijk werd ingebroken in een woning aan de Rijksstraatweg bij De Meern. Agenten zetten de omgeving af. In de tuin vonden de agenten inbrekersgereedschap en er was inderdaad geprobeerd in de woning in te breken.



Een politiehond kon het spoor van de verdachten volgen. De twee waren vermoedelijk via sloten het weiland ingevlucht. Op een gegeven moment zagen agenten de jongens in het gras liggen. De verdachten renden weg.



Toen de agenten riepen dat de hond ingezet zou worden, kozen ze eieren voor hun geld. De twee jongens van 15 en 17 jaar uit Utrecht werden aangehouden. Ze zitten vast voor nader onderzoek.



