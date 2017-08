Zinkend schip op de Eem, hijskraan naar bodem gezakt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 14:12 uur

HOOGLAND - Op de Eem tussen Hoogland en Soest is een overslagschip deels gezonken. Een hijskraan die bovenop het schip stond, is in het water terechtgekomen en naar de bodem gezonken.



Het schip ligt aan de kade ter hoogte van de Melmplas. Er is ook olie uit het schip gelekt. In overleg met de provincie is er daarom uit voorzorg een oliescherm geplaatst zodat er geen olie in het water komt. Omstanders melden dat het bij het overslagschip naar dieselolie ruikt.



De scheepvaart kan overigens gewoon door: schepen die willen passeren, moeten alleen wel hun snelheid aanpassen. Ook zijn er boeien neergelegd om schepen te waarschuwen voor eventuele obstakels onderwater.



Onduidelijk is nog waardoor precies het schip is gezonken.



