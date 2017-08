VIDEO: Verdachten mishandeling Soest alsnog herkenbaar in beeld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 13:30 uur

De zes verdachten die zich nog niet gemeld hebben bij de politie. Foto: Politie

SOEST - De politie heeft alsnog camerabeelden van een mishandeling verspreid, waarop zes jongeren herkenbaar in beeld te zien zijn. De verdachten, van wie de identiteiten nog onbekend zijn, kregen vorige week een laatste kans om zich alsnog te melden.



De camerabeelden werden vorige week nog gecensureerd uitgezonden bij RTV Utrecht in opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. De politie dreigde toen de verdachten alsnog herkenbaar in beeld te brengen als zij zich niet zouden melden.



De mishandeling gebeurde eind januari op de Van Weedestraat, waarbij in totaal elf jongeren betrokken waren. Het slachtoffer van 20 jaar fietste met zijn vriendin over straat, toen de daders onvriendelijke opmerkingen naar zijn hoofd slingerden. Toen hij daar wat van zei, kwam het tot een confrontatie.



Vlak na de mishandeling, werden vijf van de verdachten opgepakt. Van zes anderen bleef de identiteit onbekend. Daarop besloot de politie met camerabeelden naar buiten te komen. Volgens de politie zijn de verdachten tussen de 14 en maximaal 25 jaar oud.



Overigens zijn de vijf andere verdachten wel onherkenbaar in beeld te zien omdat zij al eerder werden opgepakt.



