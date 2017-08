Extra trein naar Utrecht na halve finale Oranje Leeuwinnen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 14:05 uur

UTRECHT - De NS zet donderdag toch een extra trein naar Utrecht in na de wedstrijd Nederland-Engeland van het EK voetbal voor vrouwen. De wedstrijd wordt donderdag om 20.45 uur gespeeld in het stadion van FC Twente in Enschede.



De trein vertrekt vanaf station Enschede Kennispark naar Utrecht Centraal. De trein heeft geen vooraf bepaalde vertrektijd maar vertrekt pas na afloop van de wedstrijd, ook als er een eventuele verlenging of penaltyreeks komt. Vanuit Utrecht garandeert de NS aansluiting op het nachtnet.



De wedstrijd van Oranje tegen Engeland is met 30.000 toeschouwers volledig uitverkocht. De NS was aanvankelijk niet van plan om extra treinen in te zetten. Dat leidde tot nogal wat rumoer op sociale media, waarna de vervoerder die beslissing herriep.



Vanwege het mogelijk late tijdstip dat de wedstrijd is afgelopen, zouden veel mensen niet meer naar huis kunnen. De laatste reguliere trein naar Utrecht zou om 22.49 uur vertrekken.



