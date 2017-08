Utrechter steelt bestelbus en vlucht voor politie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 14:28 uur

Archief. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een Utrechter is vannacht aangehouden op verdenking van het stelen van een bestelbus. De politie werd gealarmeerd over de diefstal en ging naar het busje op zoek.



Agenten zagen het busje rijden op de Prinses Irenelaan en zetten de achtervolging in. Op de Franklinstraat stopte de verdachte en ging de Utrechter er rennend vandoor.



Een agent zag de man vervolgens over een schutting klimmen, waarna hij alsnog in de kraag werd gevat. De 20-jarige dief zit vast.



