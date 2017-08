Week van het water: Brandweer oefent in het water

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 15:41 uur

PROVINCIE UTRECHT - In de Week van het Water bij RTV Utrecht komt u van alles te weten over het element water. Vandaag gaat verslaggever Peter Knieriem langs bij de brandweer, want behalve voor brandjes, moeten brandweerlieden ook regelmatig uitrukken voor ongelukken rond en in het water.



Omdat de frequentie van het aantal incidenten op het water nogal wisselt, organiseert de brandweer bijna wekelijks oefeningen. Zo wordt er vandaag bij industrieterrein Lage Weide een auto het water in gereden. Een duiker moet vervolgens het slachtoffer uit het voertuig redden.



OEFENING

"Dit soort incidenten kun je niet altijd in de praktijk oefenen, dus dan is het zaak om zoiets goed te trainen omdat je vaak te maken hebt met grote risico's", vertelt duikinstructeur Peter van der Does.



Nadat de auto te water is geraakt, gaat een duiker van de brandweer het water in en op onderzoek uit. Hij zit aan een lijn vast en krijgt instructies van een collega die op het droge staat omdat het water vaak troebel is.



Zodra het slachtoffer gevonden is en boven water is gehaald, begint de berging van het voertuig. De duiker bevestigt een ketting met haak aan de auto, zodat het voertuig omhoog getakeld kan worden.



HEFTIGE SITUATIES

Duiker Koen Rövekamp komt heel veel tegen tijdens zijn werk. "Je moet vaak de politie assisteren, auto's uit het water krijgen of helpen bij zinkende arken." Ook de heftige situaties horen daarbij.



"Zo moesten duikers een tijdje terug bij Douwe Egberts twee kindjes uit het water halen. Dat zijn dingen die je diep in het hart raken, dat doet wat met je."



Morgen gaat verslaggever Peter Knieriem naar een rioolwaterzuivering in Amersfoort.



