Bijgebouw in Vianen dichtgetimmerd wegens illegale prostitutie

VIANEN - Burgemeester Wim Groeneweg van Vianen heeft een bijgebouw achter een pand op de Aimé Bonnastraat laten sluiten, omdat daar illegale prostitutie heeft plaatsgevonden.



Na diverse meldingen ontstonden vermoedens over het bijgebouw, waarna de controle is aangescherpt. Zaterdag is volgens de gemeente bewijs van de illegale prostitutie aangetroffen.



In aanwezigheid van de politie heeft de gemeente het bijgebouw zaterdag gesloten, in opdracht van de burgemeester vanaf zijn vakantieadres. Medewerkers van de gemeente hebben achter het raam een pamflet aangebracht waarop de sluiting wordt vermeld. De huurder en de eigenaar van het bijgebouw hebben dit besluit ook schriftelijk ontvangen.



De sluiting geldt voor een half jaar. De huurder en de eigenaar mogen het bijgebouw in die periode niet betreden zonder begeleiding van een toezichthouder van de gemeente.



"We tolereren geen activiteiten die de openbare orde en veiligheid kunnen ondermijnen", aldus loco-burgemeester André Landwehr in een schriftelijke reactie. "In de gemeente Vianen hebben we afgesproken stevig op te treden tegen hennepkwekerijen en het exploiteren van illegale seksinrichtingen omdat er bij deze activiteiten vaak sprake is van georganiseerde criminaliteit, en dat willen we hier niet."



