Buurman 'Monster van Leersum': voor het eerst erkenning

Het 'Monster van Leersum' maakte 17 jaar lang het leven van zijn buren zuur. Foto: RTV Utrecht

LEERSUM - Gert Griffioen uit Leersum is blij en opgelucht dat zijn buurman, alias het 'Monster van Leersum', vandaag is veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege het terroriseren van zijn buren. Ook is er een contact- en gebiedsverbod ingesteld.



"Ik hoop en verwacht dat we ons leven weer kunnen oppakken", vertelt Griffioen opgelucht. De Leersummer kwam vandaag naar Utrecht om de uitspraak rechtstreeks van de rechter te horen.



"Dat was heel indringend en bijzonder. Ik was direct na de uitspraak enigszins emotioneel omdat ik besefte dat dit een belangrijke stap is naar een oplossing."



ERKENNING

Volgens Griffioen heeft de rechter een duidelijk statement gemaakt. "Het is voor het eerst in 17 jaar dat er een hele duidelijke uitspraak is, eentje in de richting die zoekt naar een oplossing."



Griffioen vervolgt: "Alleen een gevangenisstraf lost niets op, maar het gaat om de vrijheidsbeperkende maatregel met een zeer lange duur en stevige straffen bij overtreding. Er is voor het eerst een erkenning voor wat zich hier heeft afgespeeld."



TERREUR

De Leersummer hoopt nu het boek te kunnen sluiten. Volgens hem was het niet zomaar een burenruzie, maar ging het om terreur. "Een burenruzie kun je oplossen met een gesprek en bemiddeling, maar bij terreur neemt iemand de regie over je leven. Je bent angstig en kunt niks meer."



Volgens Griffioen is het oordeel van de rechter ook belangrijk voor anderen. "Deze uitspraak moet hoop geven aan duizenden Nederlanders die misschien ook in zo'n netelige kwestie zitten. Het geeft hoop dat een rechter hier paal en perk aan heeft gesteld."



