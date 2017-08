Duitser Lukas Görtler moet spitsenprobleem FC Utrecht oplossen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 18:17 uur

UTRECHT - FC Utrecht heeft de gewenste aanvallende versterking binnen. Lukas Görtler komt per direct over van het Duitse 1. FC Kaiserslautern. Dat maakte trainer Erik ten Hag vanavond bekend aan RTV Utrecht.



De Duitser is een oude bekende van Ten Hag. In de tijd dat hij trainer was bij de beloften van Bayern München had hij de inmiddels 23-jarige aanvaller onder zijn hoede. "Dat kan zeker een rol hebben gespeeld," aldus Ten Hag. "Maar Rico Strieder kan hem ook over Utrecht hebben verteld. Bovendien is dit gewoon voetballen het hoogste niveau."



Zijn enige wedstrijd in het eerste team van Bayern speelde Görtler in mei 2015, toen hij 18 minuten mocht invallen in de competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Ook toekomstig teamgenoot Rico Strieder speelde die dag zijn enige wedstrijd voor de Zuid-Duitsers.



Vorig jaar speelde Görtler 23 duels voor Kaiserslautern in de Tweede Bundesliga. Hij scoorde daarin niet. De 1 meter 83 lange centrumspits sluit vrijdag aan bij de selectie van FC Utrecht.



ZOEKTOCHT

De club was op zoek naar een nieuwe aanvaller na het uitvallen van Simon Makienok. De zomeraanwinst scheurde vorige week op de training de kruisband van zijn rechterknie af en is de komende maanden niet inzetbaar.



De komst van Henk Veerman van Heerenveen is hiermee definitief van de baan, zegt sportverslaggever René van den Berg. De Volendammer bleek te duur.



