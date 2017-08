Week van het water: Op bezoek bij de waterzuivering in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 10:00 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - In de Week van het Water bij RTV Utrecht komt u van alles te weten over het element water. Voor de aflevering in de reportageserie ging onze verslaggever Peter Knieriem op bezoek bij de waterzuivering in Amersfoort. Waterschap Vallei en Veluwe reinigt hier het rioolwater zodat het de Eem in kan stromen.



"Het water komt eerst binnen, waarna het gezuiverd moet worden", zegt Frank van de Grootevheen van het waterschap. "De grove delen worden uit het water gefilterd. Je moeten dan denken aan van alles en nog wat: tampons, lollystokjes, petflesjes, luiers. We komen van alles tegen."



BACTERIňN

Nadat het grofste vuil eruit is, komt het water terecht in een beluchtingstank met bacteriŽn. Die doen zich te goed aan het fijnere vuil. "Als de bacteriŽn hun werk gedaan hebben, dan worden ze gescheiden van het afvalwater door bezinking. Dan komt het water in het zandfilter terecht, waar het nog een laatste zuiveringsstap ondergaat."



Dan kan het de rivier de Eem in. Drinken is niet aan te raden, maar erin zwemmen kan wel. "Het lastigste van het reinigen van het water is dat mensen vaak dingen doorspoelen die niet in het water horen. In het afvalwater hoort alleen maar poep, plas en papier, maar mensen spoelen ook vaak frituurvet door. Vooral rond de jaarwisseling is dat een groot probleem."



De waterzuivering zorgt niet alleen voor het reinigen van het water. Er wordt ook energie geproduceerd. "De bacteriemassa die overblijft wordt vergist. Daar wordt biogas uit gehaald. Met dat biogas kunnen we elektriciteit opwekken. De stroom wordt weer gebruikt om de installatie draaiende te houden."



