Acht katten verdwenen uit Dierenpension Renswoude: "Dit is een nachtmerrie"

RENSWOUDE - Acht logeerkatten zijn sinds afgelopen nacht vermist uit Dierenpension Renswoude. Volgens eigenaar Leonard Zandvliet moet het gaan om een inbraak. "Dit is de grootste nachtmerrie voor een houder van een dierenpension."



"Vannacht is er iemand in ons kattenhuis geweest die acht katten heeft meegenomen of heeft weggejaagd", aldus Zandvliet op Facebook. We hebben een kattensluis en er zitten goede grendels op de deuren, dus dit kan alleen moedwillig zijn gedaan. Bizar dat iemand zoiets doet, wij kunnen er met ons verstand echt niet bij."



"We doen elke avond hetzelfde als we afsluiten", vertelt de pensionhouder aan RTV Utrecht. "Ik controleer de honden, mijn vrouw loopt nog even langs de katten. Dan trekken we de deur achter ons dicht. Maar vanochtend stond de binnendeur open." Acht van de twaalf logeerkatten zijn spoorloos.



ZOEKTOCHT

De eigenaars van de dieren zijn inmiddels ingelicht. "Iedereen reageert anders, de één rustig, de ander begint keihard te huilen. We hebben te maken met mensen die heel veel van hun huisdier houden."



Zandvliet en zijn vrouw zijn al de hele dag aan het zoeken, maar zonder succes. "Het zou kunnen dat ze zijn meegenomen, maar dat is onwaarschijnlijk. Het zijn Europese kortharen, gewone huis-, tuin- en keukenkatten. Waarschijnlijk lopen ze ergens buiten rond. We krijgen wel meldingen, maar dat leverde nog niets op. Er lopen natuurlijk wel meer katten in de omgeving."



Naar de reden van de inbraak kan Zandvliet alleen maar gissen. "Ik wil natuurlijk niemand beschuldigen, maar je gaat overal aan denken. Is het iemand die ons een hak wil zetten? Een concurrent? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat we vijanden hebben."



Mensen die een rondzwervende kat herkennen in de buurt van Renswoude kunnen contact opnemen met Amivedi of het Dierenpension zelf.



