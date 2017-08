Bezoekersrecord voor Domkerk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 20:40 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De Domkerk heeft vorige maand een bezoekersrecord gehad. Ruim 52.000 mensen bezochten in juli het gebouw naast de Dom in Utrecht.



Woordvoerder Marco van der Werf ziet meerdere redenen voor de stijgende bezoekcijfers. In heel de stad zijn steeds meer toeristen te vinden.



"Met dank aan de Tour. Bovendien staat de Domkerk in de Lonely Planet en allerlei top 10-lijstjes."



Na de zomer wordt de kerk gerestaureerd: er groeit mos op de steunbalken en de stenen zijn aangetast. De verbouwing duurt tot 2022, maar de kerk blijft constant open.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht