FC Utrecht klaar voor return tegen Lech Poznan

woensdag 2 augustus 2017, 21:04 uur

Foto: ANP

UTRECHT - FC Utrecht trainde vanavond op een veld naast het Inea Stadion van Lech Poznan, in aanloop van het Europese kwalificatieduel van morgen. Trainer Erik ten Hag is positief over de komende wedstrijd. "Als wij er één maken, moeten zij er twee scoren. Dat geeft ons vertrouwen."



Bij de persconferentie ging de trainer in op de kansen van zijn team. "We hadden graag gescoord in Utrecht, maar we hebben de nul gehouden. Dat is heel belangrijk. En dus zien wij de 0-0 als een heel goed resultaat", legt de coach uit. "We hebben geleerd van de heenwedstrijd en zijn morgen weer een week verder dan toen die werd gespeeld. Dan zijn we ook weer veel sterker dan we zeven dagen eerder waren. En dus denken we hier een goede kans op een goed resultaat te hebben."



Naast Ten Hag schoof verdediger Mark van der Maarel aan. "We wisten niet goed wat we van Lech Poznan konden verwachten in de eerste wedstrijd, en wilden allebei in elk geval geen goal incasseren", antwoordde de verdediger op een vraag van een Poolse journalist over de 0-0 in Utrecht. "Het was een moeilijke pot. We hebben Lech Poznan de afgelopen week verder geanalyseerd en weten waar onze kansen liggen. We zijn positief gestemd over onze kansen morgen op een goed resultaat."



De aan een vertrek gelinkte Yassin Ayoub en kersverse aanwinst Anouar Kali trainden vanavond allebei mee. De oefensessie zou plaatsvinden in het stadion, maar moest wegens een nat veld worden verplaatst naar het nabijgelegen veld.



