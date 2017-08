Auto op kant na ongeval op de N198, rondweg afgesloten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 21:34 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 5) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 5) Foto: Sem van der Wal (Foto 3 van 5) Foto: Sem van der Wal (Foto 4 van 5) Foto: Sem van der Wal (Foto 5 van 5) ‹ ›

DE MEERN - De N198 bij De Meern is dicht na een ongeval, waarbij een auto op zijn kant terecht kwam.



Het ongeval gebeurde even na 21.00 uur op de rondweg langs de Utrechtse wijk Veldhuizen. Twee auto's botsten op elkaar. Een van de voertuigen kwam pas tientallen meters verderop tot stilstand, op zijn zijkant.



Een vrouw is door de brandweer uit de auto bevrijd. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De inzittende van de andere auto bleef ongedeerd.



De weg is volledig afgesloten. Verkeer moet keren en een andere route nemen. Politie onderzoekt de toedracht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht