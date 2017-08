Gewapende overval op Domino's Vathorst, politie zoekt daders

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 2 augustus 2017, 23:02 uur

AMERSFOORT - Pizzaketen Domino's bij het Amersfoortse winkelcentrum Vathorst is overvallen door twee jongemannen. Ze dreigden met een mes en een pistool.



De daders zijn gevlucht op een scooter en nog niet gepakt. De politie heeft iets voor 23.00 uur een Burgernet-melding verstuurd aan mensen uit de buurt.



SIGNALEMENT

De mannen zijn ongeveer twintig jaar oud, ze hebben vermoedelijk een negroïde huidskleur. Ze hebben een rood-witte boodschappentas bij zich.



Of de overvallers ook iets hebben gestolen is nog onbekend. Mensen die de daders zien moeten direct 1-1-2 bellen.



