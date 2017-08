Gigantisch wellnesscomplex opent deuren in Soesterberg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 06:58 uur

Foto: Thermen Soesterberg (Foto 1 van 2) Het Sauna Theater. Foto: Thermen Soesterberg (Foto 2 van 2) ‹ ›

SOESTERBERG - In onze provincie is vandaag de officiŽle opening van een enorm wellnesscomplex: Thermen Soesterberg.



Over de komst hiervan is een hoop te doen geweest. De eigenaar van de vorige sauna, die failliet ging, moest door de provincie worden uitgekocht vanwege de bouw van het Boele Staal Ecoduct en dat leidde tot politieke onrust.



De familie Dolman, tevens eigenaar van Thermen Bussloo, nam het complex begin dit jaar over en na grondige verbouwing en uitbreiding wordt het nu officieel geopend.



SAUNA THEATER

Naast zo'n twaalf soorten sauna's zijn er baden, tuinen, rustruimtes en tal van behandelingen. Voor opgietingen kunnen bezoekers terecht in het Sauna Theater. Hier is plaats voor 180 gasten.



Volgens Thermen Soesterberg is het de grootste saunacabine van Europa. "Onze eigen opgieters en gastopgieters van over de hele wereld nemen het publiek hier mee in hartverwarmende verhalen, op een plek vol verrassingen." Een ledscherm en licht- en geluidsshows moet de verhalen van de opgieters tot leven brengen.



Verslaggever Kees Hoogendijk is vanmorgen in Thermen Soesterberg. Volg het om 07.40 en 08.40 uur op Radio M Utrecht.



