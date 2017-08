Meerkoetkuikens vast in gemaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 08:12 uur

Foto: Eva van Eck-Verweij

VLEUTEN - In Vleuterweide is de dierenambulance opgeroepen vanwege drie vastzittende meerkoetkuikens in het gemaal naast een sloot. Ook de brandweer kwam zeven man sterk langs om te helpen.



De reddingsactie slaagde. Twee van de drie kuikens zijn herenigd met de moeder. De derde is niet gevangen, maar zat op een plek waar hij er zelf uit kon komen.



Met inspectiecamera's (snake-cams) kunnen vastzittende dieren putten, muren of in schoorstenen snel worden opgespoord. De dierenambulance wil er in elke wagen een hebben en is daarom een crowdfundingsactie gestart.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht