Crash met Tesla op A12

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 09:14 uur

Foto: Sem van der Wal

VLEUTEN - Op de A12 tussen Vleuten en De Meern zijn vanmorgen drie auto's op elkaar gebotst.



Een van de wagens kwam in een sloot tot stilstand. De hulpdiensten haalden een vrouw uit de auto. Zij is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



Ook de andere bestuurders zijn gecontroleerd. Het verkeer kon het ongeluk passeren, maar desondanks stond er file vanaf Harmelen.



Bij het ongeluk was ook een Tesla betrokken. De elektrische auto raakte van de weg en alle airbags gingen uit.



De auto's worden geborgen. Bij de Tesla gaat dat niet zo eenvoudig. Bij ongelukken met elektrische auto's volgen de hulpdiensten een speciaal protocol dat in 2009 werd opgesteld door de branchevereniging, aldus een woordvoerder van de RAI Vereniging. Dat is opgesteld omdat de accu's van elektrische auto's hoogspanning opwekken.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht