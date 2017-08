Storing incheckpaaltjes Utrecht Centraal verholpen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 09:57 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

UTRECHT - Op Utrecht Centraal Station zijn vanmorgen problemen geweest met de incheckpaaltjes.



Het betrof een storing aan de Jaarbeurszijde. Reizigers konden hier niet in- of uitchecken. De paaltjes gaven aan dat mensen direct het station moesten verlaten. Bij sommige stond 'geen toegang'.



De storing is inmiddels verholpen. Reizigers die niet konden uitchecken kunnen hun geld terugvragen.



