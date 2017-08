Berging gezonken schip Eem na het weekend

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 10:28 uur

Foto: Caspar Huurdeman

HOOGLAND - Het gezonken schip op de Eem bij Hoogland wordt volgende week geborgen. Dat laat het bergingsbedrijf aan RTV Utrecht weten.



"Na het weekend wordt begonnen met het lichten van de kraan, daarna wordt het water uit het schip weggepompt en daarvoor is een speciale kraan nodig, zegt een woordvoerder.



Nadat al het water uit het schip gepompt is moet de Scheepsvaartinspectie het schip vrijgeven. "Daarna gaat het naar een werf."



OORZAAK

Over de oorzaak van het zinken kan de provincie nog geen uitspraken doen. "Dat wordt pas duidelijk nadat het schip geborgen is." Ook de eigenaar zegt tegen RTV Utrecht geen idee te hebben waardoor het vaartuig water maakte.



OLIE

De provincie heeft rondom het schip een soort muur gecreŽerd om het olie dat vrijkomt op te vangen. Volgens een woordvoerder is er wel wat olie buiten die muur vrijgekomen maar heeft dat verder geen ernstige gevolgen. "Dat verdampt gewoon."



