Lokale partij Bunschoten gehackt: "Dit is linke soep dacht ik"

Foto: ANP Lex van Lieshout

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De website van de Christelijke Arbeiderspartij (CAP) in Bunschoten is tijdelijk offline. Volgens raadslid Dirk Koelewijn is er sprake van een hack.



"Ik kreeg hierover bericht en ik dacht, dit is linke soep. We stonden ook op een lijst met verdachte sites op Google", aldus Koelewijn. De partij heeft diverse instanties ingeschakeld en die concludeerden allemaal dat de website inderdaad gehackt is. Daarom is besloten om de website direct offline te halen.



"Er zijn geen foute berichten of zo op onze website gezet, maar het zou kunnen dat mensen achter de schermen informatie erop kunnen zetten. Phishing noemen ze dat."



Het is nog niet duidelijk wanneer de website weer online gaat. Bezoekers zien nu een standaardpagina van de provider. "Ik ga een nieuwe site maken, maar dat kan wel even duren. Tot die tijd houden we mensen op de hoogte via onze Twitter en Facebook."



De CAP heeft geen idee wie er achter de hack zit.





