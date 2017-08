Coke, cash en telefoons bij dealers Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 11:00 uur

UTRECHT - In het Utrechtse Overvecht zijn twee mannen aangehouden op verdenking van handel in harddrugs.



Woensdag rond 12.30 uur kreeg de politie een tip dat er werd gedeald vanuit een auto op de Nigerdreef. Toen agenten daar aankwamen, reed de auto weg. In eerste instantie reageerde de bestuurder niet op het stopteken, maar uiteindelijk zette hij de auto aan de kant bij de Oranjerivierdreef.



Agenten zagen in de auto drugs liggen, waarop de twee mannen (22) uit Bilthoven en Utrecht werden aangehouden. Bij fouillering zijn ttientallen bolletjes harddrugs aangetroffen, contant geld en enkele telefoons.



De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. De twee zitten vast.







