Ellen van Dijk opnieuw Europees kampioen tijdrijden

WOERDEN - Wielrenster Ellen van Dijk uit Woerden is donderdag in het Deense Herning op overtuigende wijze Europees kampioen tijdrijden geworden, net als vorig jaar.



De 30-jarige Nederlandse fietste de 31,5 kilometer lange tijdrit in 40.33 en was daarmee veel sneller dan de Belgische Ann-Sophie Duyck (41.31). Anna van der Breggen pakte brons in 41.37. Lucinda Brand miste het podium, ze werd vierde met een tijd van 42.32.



Van Dijk ging als laatste van start op de kletsnatte wegen. In de eerste bocht gleed haar achterwiel gelijk weg, maar ze herstelde haar evenwicht, bleef op de fiets en snelde vervolgens de een na de ander voorbij, meldt de NOS.



Met de Europese titel van de Woerdense heeft Nederland ook een derde startbewijs gekregen voor de WK-tijdrit op 19 september in het Noorse Bergen.



