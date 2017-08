Bedreiging met enorme bijl in Hoograven

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 11:32 uur

Foto: @WijkagentenKEZ

UTRECHT - De politie in Utrecht onderzoekt een incident met een grote bijl.



Een man onder invloed stond daar dinsdagavond mee te zwaaien op de Verlengde Hoogravenseweg. Een voorbijganger voelde zich bedreigd en sloeg alarm.



De 43-jarige Utrechter verklaarde tegenover agenten dat hij een boom wilde omhakken, maar er was niets dat daarop wees. De man werd aangehouden en zit nog vast. De voorbijganger heeft aangifte gedaan.



De politie is op zoek naar de eigenaar van het harkwerktuig en heeft er daarom een foto van getwitterd met de oproep om die zoveel mogelijk te delen.



