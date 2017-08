Tijgermug terug in Montfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 12:55 uur

MONTFOORT - In gemeente Montfoort zijn opnieuw tijgermuggen aangetroffen. Dat staat op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).



Waar de exotische insecten zijn gezien, is niet bekendgemaakt. Stichting platform Stop invasieve exoten noemt dit verontrustend en kwalijk uit oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid en openbaarheid van milieu-informatie. Ook wijst platformvoorzitter Wilfred Reinhold erop dat de karige informatievoorziening in strijd is met het Verdrag van Aarhus.



"Tot voor kort vermeldde de NVWA of de vindplaats een bandenbedrijf was of een andere gespecificeerde locatie, nu wordt alleen de gemeente nog genoemd. Dat geeft veel onduidelijkheid en onrust. Bovendien miskent de NVWA daarmee de belangrijke rol die burgers kunnen hebben bij het opsporen van exotische muggen. Als zij weten waar de mug precies gevonden is, kunnen ze extra alert zijn op vreemde muggen in die omgeving", stelt de platformvoorzitter.



"Met al deze geheimzinnigheid is het natuurlijk speculeren, maar het zou heel goed kunnen dat de tijgermug in Montfoort opnieuw is gevonden bij bandenbedrijf Kargro, waar ze ook al in 2010, 2012, 2013 en 2015 zijn aangetroffen", aldus Reinhold. In de provincie Utrecht werd de tijgermug vorig jaar aangetroffen in Veenendaal. Daar lijkt de exoot inmiddels verdwenen.



Tijgermuggen kunnen meer dan twintig virusziekten verspreiden zoals zika, knokkelkoorts en chikungunya. Ze zijn bovendien hinderlijk en kunnen overdag steken. Volgens de NVWA is de kans te verwaarlozen dat de tijgermuggen virussen van bepaalde infectieziekten zullen overdragen.



Met de recente vondsten (ook in Weert) stijgt het aantal locaties waar dit jaar exotische muggen zijn gevonden naar zeven. Eerder werd al bekend dat de tijgermug bij de bloemenveiling in Honselersdijk was gevonden, bij een bandenbedrijf in Lelystad, en in de Haarlemmermeer.



De Aziatische bosmug is dit jaar op diverse plekken in Lelystad aangetroffen, want er zijn daar verschillende populaties die de NVWA nog niet heeft weten uit te roeien. De gelekoortsmug (ook wel denguemug genoemd) is dit jaar aangetroffen in zowel Haarlemmermeer en Moerdijk.



