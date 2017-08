Laatste gijzelaar ontvoeringszaak Sjaak Rijke ook vrij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 13:24 uur

Stephen McGowan is inmiddels thuis. Foto: Screenshot uit video van de ontvoerders

WOERDEN - De Zuid-Afrikaan die samen met Woerdenaar Sjaak Rijke was ontvoerd, is veilig thuis. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken.



Stephen McGowan werd in 2011 samen met Rijke en de Zweed Johan Gustafsson door jihadisten overvallen. Dat gebeurde in een restaurant in Timboektoe. Een Duitse toerist die zich verzette werd doodgechoten. Rijkes vrouw wist zich te verstoppen en ontkwam. De drie gijzelaars werden jarenlang gevangen gehouden.



Rijke werd in 2015 bij toeval bevrijd toen Franse militairen een kamp van vermoedelijke terroristen aanvielen. Gustafsson werd in juni vrijgelaten. Volgens Zuid-Afrika is voor McGowan geen losgeld betaald.



