UIT!: De mooiste trucks glimmen in Lopik dit weekend

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 15:21 uur

Foto: RTV Utrecht/Marco Geijtenbeek (Foto 1 van 3) Foto: RTV Utrecht/Marco Geijtenbeek (Foto 2 van 3) Foto: RTV Utrecht/Marco Geijtenbeek (Foto 3 van 3) ‹ ›

LOPIK - Het truckersfestijn Nog Harder begint weer in Lopik. Maar liefst 230 trucks moeten vanavond glimmend en ronkend klaar staan. Aan de Lek staan de mooiste vrachtwagens van Europa tentoongesteld.



Voor het grote kijken kan beginnen, moeten de trucks eerst gepoetst worden. Van heinde en verre zijn chauffeurs naar Lopik gekomen voor een wasbeurt vanmiddag.



Een fransoos maakt zijn hagelwitte truck schoon met een hogedrukspuit: "Het is veel werk. Maar alles voor de show." Naast hem een Duitser: "Alles voor de meest populaire show van Europa. Het is leuk hier!" zegt hij breed lachend.



SELECTIE

Nog Harder wordt voor de zeventiende keer georganiseerd op recreatieterrein Salmsteke in Lopik. Vanaf het begin in 2001 is het al een groots truckersfestijn. Daar waren al meer dan honderd vrachtwagens aanwezig.



Chauffeurs kunnen hun wagen echter niet zomaar tussen het glimmende chroom neerzetten. Er gaat een strenge selectie aan vooraf. Slechts 230 zijn de gelukkigen. Hun trucks zijn het hele weekend in Lopik te zien.



BRANDSCHOON

Niet alleen de hogedrukspuit komt eraan te pas. Ook met de poetsdoek wordt het chroom glimmend gemaakt. Een Zweed maakt zijn groen-paarse truck helemaal showklaar: "Elk weekend poets ik wel een uurtje of acht. Na het werken doordeweeks. Hij moet glimmen!"



De truckers vergapen zich aan de vrachtwagens van de buren in de wasstraat. De truckis alles voor een chauffeur: "Ik heb nog een vriendin thuis. Maar vrijdags was ik eerst mijn vrachtwagen. En daarna ga ik pas naar huis, naar haar toe" lacht de Zweed.



Nog Harder is zondagavond te zien op RTV Utrecht. In UIT! laat presentator Marco Geijtenbeek de mooiste trucks zien van het festival. En natuurlijk ontbreekt de lichtshow niet.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht