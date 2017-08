Op zoek naar poes Daisy na inbraak Dierenpension Renswoude

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 14:42 uur

Poes Daisy. Foto: Facebook Dierenpension Renswoude

RENSWOUDE - Een onverwachts telefoontje verstoorde de vakantie van Jacqueline Methorst en haar gezin: hun poes Daisy was samen met nog zeven andere katten losgelaten uit Dierenpension Renswoude.



Dinsdagnacht ontsnapten acht katten uit het dierenpension. Volgens eigenaar Leonard Zandvliet heeft iemand de deuren moedwillig opengezet. "Onze twee kinderen - en natuurlijk ook wijzelf - hebben er buikpijn van", vertelt Methorst.



Het gezin was ten tijde van het drama op vakantie in Panama. "Toen het belletje kwam, dacht ik in eerste instantie dat onze kat misschien wel overleden was. Want waarom zou het dierenpension anders bellen? Dus in het begin was ik opgelucht toen dat niet het geval bleek."



KATTENLUIKJE

Methorst hoopte dat de kat de weg naar huis in de tussentijd gevonden had, en schakelde buurtbewoners in om naar Daisy uit te kijken. "Een vriendin zette het kattenluikje open en vulde de etensbak. Het etensbakje is inmiddels leeg, maar de poes is nog niet gespot. We weten dus niet of Daisy het bakje heeft leeggegeten, of dat het een andere kat was."



Methorst is niet boos op de eigenaren. "Het is hen overkomen, iemand heeft dit moedwillig gedaan. Ik vind niet dat je ze dat kunt aanrekenen." Wel hoopt ze dat het in de toekomst voorkomen kan worden. "Misschien kunnen ze het kattenverblijf voortaan beter op slot doen. Ik begreep dat deze wel dicht zat, maar niet op slot. Dus dat is wel een punt van verbetering."



Ze hoopt dat Daisy vanzelf weer terugkeert. "Als iemand in de buurt van Scherpenzeel of Renswoude een zwarte poes met witte pootjes en een witte buik ziet lopen, dan ontvangen we heel graag een berichtje!"



