Economische gevolgen eierschandaal "niet te overzien"

PROVINCIE UTRECHT - Het eierschandaal kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse boeren. De Duitse supermarktketen Rewe liet vandaag al weten voorlopig geen eieren van Nederlandse producenten te verkopen.



Tot dusver is nog niet bekend welke bedrijven uit de provincie getroffen zijn. Wat al wel duidelijk is, is dat deze pluimveehouders met besmette eieren en kippen niet kunnen rekenen op financiële steun van de overheid. "Een bedrijfsrisico", aldus het ministerie van Economische Zaken.



De schade voor pluimveehouders zou nu al in de miljoenen lopen. Het Verbond van Verzekeraars waagt zich niet aan een schatting.



NIET TE OVERZIEN

De Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders uit Barneveld is geschrokken van de beslissing van Rewe om geen eieren van Nederlandse bodem te verkopen. "Als andere retailers het voorbeeld van Rewe volgen, dan is de ramp niet te overzien", aldus voorzitter Hennie de Haan.



Volgens De Haan is Duitsland van de buitenlandse afnemers de belangrijkste afzetmarkt. "Als dit tijdelijk is, valt het nog wel op te vangen, maar als het langer duurt dan gaat de hele Nederlandse legsector, inclusief handelaren, failliet. Je vindt niet zomaar een afzetmarkt voor 4,5 miljard eieren per jaar."



KRITIEK

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit Utrecht kan op veel kritiek rekenen van de pluimveesector. "Het lijkt erop dat de NVWA de gevolgen van haar uitspraken niet kan overzien. De nuance moet terug worden gebracht in de discussie'', aldus De Haan.



De Duitse ophef over Nederlandse eieren wijt De Haan aan de uitspraken van de tweede man van de NVWA Freek van Zoeren dinsdagavond in Nieuwsuur. Hij raadde consumenten voorlopig af eieren te eten.



ALDI EN LIDL

De Duitse supermarktketens Aldi en Lidl, die in tegenstelling tot Rewe veel ketens in Nederland hebben, doen Nederlandse eieren niet in de ban. Wel verkopen ze geen eieren van verdachte bedrijven.



Albert Heijn liet eerder vandaag weten uit voorzorg veertien soorten eieren uit de schappen te halen. Het betreft onder meer AH Vrije uitloop eieren, AH bio eieren, blije kipeieren en Kakelgoud 4-granen. Over de omvang van de kosten en het omzetverlies van de terugroepactie kon een woordvoerster nog geen uitspraken doen.



