Fietser om het leven gekomen bij Woudenberg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 16:01 uur

Foto: Menno Bausch

WOUDENBERG - Een fietser is vandaag verongelukt op de provinciale weg tussen Austerlitz en Woudenberg. Het slachtoffer is tijdens het oversteken geschept door een auto.



Rond 15.30 uur ging een traumahelikopter op weg om hulp te verlenen. Het mocht niet baten: de fietser overleed ter plekke.



De weg is volledig dicht. De politie laat via Twitter weten momenteel onderzoek te doen naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het ongeluk op de N224 Zeisterweg.



