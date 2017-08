Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 16:58 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De politie Amersfoort waarschuwt voor zakkenrollers. In de binnenstad werden vanmiddag meerdere mensen gerold.



"Er zijn drie aangiftes bij ons binnengekomen van zakkenrollerij", schrijft de politie op Facebook. De diefstallen zouden binnen kort tijdsbestek hebben plaatsgevonden.



"Let dus goed op uw eigendommen en meld verdachte situaties via 112 (spoed) of 0900-8844. Wij zullen extra surveilleren", concludeert de politie het verhaal.



