Rechtszaak over vijf aanrandingen in één nacht

UTRECHT - De Libische man die verdacht wordt van een serie aanrandingen in Utrecht staat vandaag voor de rechter. De 24-jarige Mohamed A. zou zich op straat aan vijf vrouwen hebben vergrepen.



Het Openbaar Ministerie zegt dat de man in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 maart geweld gebruikte tegen zijn slachtoffers en hen onzedelijk heeft betast. Bij een van de vrouwen pakte hij een telefoon af. Daardoor liep hij onbedoeld in de val. De politie traceerde het mobieltje en sloot hem in de boeien. Vier van de vijf vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. De vijfde staat bij de politie formeel alleen als melding geregistreerd.



De advocaat van A. zegt dat zijn clint zijn vierde asielaanvraag aan het afwachten was en dat dat meespeelt bij de diefstal van de telefoon. Zijn lezing is dat hij de jonge vrouw in gebrekkig Nederlands de weg had gevraagd, en dat zij daardoor was geschrokken. Toen A. zag dat ze een telefoon in haar hand had, zou hij die hebben afgepakt uit angst dat ze er anders de politie mee ging bellen.



Hoewel zijn advocaat om vrijlating had gevraagd, moest de verdachte van de rechter de inhoudelijke behandeling van zijn zaak achter de celdeur afwachten.



