De spanning stijgt voor FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 18:04 uur

Foto: UEFA

POZNAN - Hoewel er veel politie op de been is, is de sfeer in de Poolse stad Poznan gemoedelijk. Utrechtsupporters hebben zin in de wedstrijd van vanavond, waarin plaatsing voor de Europa League op het spel staat.



Vanavond om 20.15 uur speelt FC Utrecht de returnmatch tegen Lech Poznan. Voor Grady Bruce Tagoe wordt het een speciale wedstrijd. Hij is een bekend gezicht op de Bunnikside en is meegereisd naar Polen. Zijn moeder is Pools-Nederlands, zijn opa komt zelfs uit de buurt van Poznan.



"Hij is tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gegaan om te vechten met de Engelsen", vertelt de fanatieke supporter over de geschiedenis van zijn opa. "Voor mij is het daarom wel speciaal dat ik nu in Polen ben."



Hij heeft er wel vertrouwen in. "Ik verwacht dat we verdedigend gaan spelen en op een countertje gaan loeren. Een score van 1-1 zou mooi zijn."





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht