Teunis Z. nog zeker drie maanden vast voor dubbele moord Lopik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 17:59 uur

Foto: Sem van der Wal

LOPIK/LINSCHOTEN - Teunis Z. uit Lopik moet nog zeker drie maanden in de gevangenis blijven. De 41-jarige man zit vast voor het doden van zijn hoogzwangere vriendin Charlotte en hun ongeboren baby.



De raadkamer van de Utrechtse rechtbank verlengde vandaag het voorarrest van Z. met 90 dagen. De 34-jarige Charlotte werd ruim twee weken geleden zwaargewond gevonden na een steekpartij in hun huis. Haar ongeboren kind en zijzelf overleden later aan hun verwondingen.



Z. sloeg op de vlucht en werd na een klopjacht een dag later gevonden in een bos bij Linschoten. Ook hij was gewond. Op Facebook had hij een bericht geplaatst waarin hij hun relatieproblemen beschreef. Charlotte was volgens hem van plan het kind van hem weg te houden.



Teunis Z. heeft bekend dat hij zijn partner heeft neergestoken. Het OM denkt dat hij schuldig is aan dubbele moord of tenminste dubbele doodslag.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht