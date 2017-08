Sneijder definitief niet naar FC Utrecht: "Salaris kunnen we niet betalen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 19:27 uur

UTRECHT - FC Utrecht kan de spectaculaire komst van Wesley Sneijder definitief vergeten. Clubeigenaar Frans van Seumeren zegt dat zijn komst te duur is.



"Hij wil zijn talenten optimaal gebruiken", vertelt Van Seumeren aan Fox Sports. "Hij wil dus ook nog geld verdienen. Ik moet een beetje bescheiden zijn, salarissen boven het miljoen kunnen wij niet betalen."



De eigenaar van FC Utrecht heeft wel gesproken met de recordinternational. De twee kenden elkaar sowieso al. "Het was gewoon een brug te ver. Voor hem, maar ook voor FC Utrecht."



Sneijder is nog altijd clubloos na zijn vertrek bij het Turkse Galatasaray. Hij wordt nu in verband gebracht met het Franse Nice.



