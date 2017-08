LIVEBLOG: FC Utrecht verder met tien man

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 21:45 uur

UTRECHT - Om 20:15 trappen FC Utrecht en Lech Poznan in Polen of voor de returnwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. Na de 0-0 van vorige week in stadion Galgenwaard heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag genoeg aan een overwinning, of een gelijkspel waarin wordt gescoord om een plek in de volgende ronde veilig te stellen. Mis niks van de wedstrijd en volg ons liveblog.



Je kan natuurlijk ook de wedstrijd live volgen via Radio M Utrecht. René van den Berg en Pieter van Schaick zitten in het INEA-stadion en Pieter Tammens en John van Loen in de studio in Utrecht. Luister hier live. Tussenstand: 1-1



21:45:34 73' Doelpuntenmaker Kerk verlaat het veld. Troupée neemt zijn plaats in.



21:44:03 71' Barkroth lost Situm af bij Lech Poznan



21:42:00 69' ROOD voor Ramon Leeuwin. Hij krijgt zijn tweede gele kaart.



21:40:01 67' Braafheid gaat zitten. Robin van der Meer staat al klaar.



21:38:50 66' Nog vijfentwintig minuten met de Polen aan de bal.



21:35:31 63' Gyrano Kerk loopt moeilijk na een tik.



21:33:07 61' Situm is de eerste speler van Lech Poznan die geel krijgt.



21:32:34 60' Het is nu tegenhouden voor FC Utrecht.



21:28:01 55' Ook Labyad krijgt een goede kans. Het is een Pool die zich ervoor gooit.



21:26:09 53' Een ontzettend grote kans voor Kerk. Hij schiet de bal hard naast.



21:25:04 52' Kerk kopt binnen. De scheids keurt de goal af.



21:24:22 52' De Poolse keeper raakt te bal niet goed. Labyad kan niet profiteren.



21:20:03 47' Dat is drie. Ook Ramon Leeuwin pakt een gele kaart.



20:16:45 46' FC Utrecht begint met Ayoub in plaats van Emanuelson aan de tweede helft.



21:02:52 Voor wie geen genoeg kan krijgen van FC Utrecht, eerder vandaag maakte Mark van der Wel deze reportage in Poznan.



21:00:49 45' FC Utrecht gaat de rust in met een 1-1 tussenstand.



20:56:58 42' Ook Mark van der Maarel staat genoteerd in het boekje van de Deense arbiter. Geel voor hem.



20:55:51 40' En nu is het Emanuelson die vrij mag aanleggen vanaf zestien meter, maar schuift naast.



20:55:01 39' Dessers denkt de bal zo te kunnen inschieten. De Poolse keeper voorkomt dat.



20:54:01 38' De rust halen met een 1-1 tussenstand lijkt nu het doel voor de FC.



20:50:54 35' Aan de linkerkant wordt FC Utrecht overlopen. Edson Braafheid heeft veel moeite.



20:47:23 32' De wedstrijd is nu in handen van Lech Poznan. FC Utrecht komt moeilijk onder de druk uit.



20:44:41 29' FC Utrecht moet zich herpakken na de treffer van de Polen.



20:42:01 27' Spits Gytkjaer maakt gelijk in buitenspelpositie. De grensrechter vlagt niet. 1-1.



20:39:04 24' Ze proberen het wel de Polen, maar David Jensen heeft nog weinig te doen gehad.



20:35:37 20' Majewski schampt de lat uit de vrije trap.



20:34:39 19' Lech Poznan krijgt een vrije trap op een mooie plek.



20:31:41 16' Willem Janssen gaat op de bon. Janssen geschorst voor de volgende ronde.



20:28:45 13' De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor de FC.



20:25:43 10' Het zijn de Polen die de aanval zoeken, nog zonder succes.



20:22:50 7' Wat een begin. FC Utrecht probeert de wedstrijd onder controle te krijgen.



20:17:26 2' Geen verlenging vanavond. Lech Poznan moet nu minimaal twee keer scoren.



20:16:40 1' KERK! 1-0 voor FC Utrecht.



20:15:23 1' Lech Poznan brengt de bal in bewegeing. We zijn los.



Lech Poznan: Putnocky,Dilaver,Janicki, Vujadinovic, Kostevytsj, Makuszewski,Tetteh, Majewski,Tralka, Situm, Gytkjaer



FC Utrecht: Jensen, Braafheid, Janssen, Van der Maarel, Klaiber, Leeuwin, Emanuelson, Van der Streek, Labyad, Dessers en Kerk.





