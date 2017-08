Ook Utrechtse bedrijven blijven dicht na eierschandaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 20:46 uur

PROVINCIE UTRECHT - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de testresultaten van de pluimveebedrijven waar fipronil is aangetroffen gepubliceerd. Ook bedrijven uit de provincie Utrecht zijn de dupe van het eierschandaal, waaronder ondernemingen uit Rhenen en Renswoude.



Op de lijst staan de codes van in totaal 138 bedrijven waar fipronil is aangetroffen, het incecticide dat schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid.



Met deze codes kunnen consumenten controleren of hun eieren het verboden middel bevatten. Het eten van de eieren met code 2-NL-4015502 wordt voor iedereen afgeraden. Eieren van 58 bedrijven kunnen uit voorzorg beter niet aan kinderen worden voorgeschoteld wat de NVWA betreft.



De economische schade voor veel van deze bedrijven is "enorm", voorspelt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders.



