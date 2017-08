Kampeertent uitkomst voor internationale studenten met kamernood

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 05:30 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Door de kamernood in Utrecht wijken studenten die van over de hele wereld naar de stad komen uit naar een camping. Vanuit het buitenland een onderkomen vinden is lastig, want voor de schaarse beschikbare kamers moeten kandidaten vaak eerst persoonlijk op gesprek komen.



Eliza Lasmane uit Letland vroeg via Facebook of iemand een tent voor haar te leen had. Op die manier kan ze de zogenoemde 'hospiteeravonden' toch nog bijwonen. "Ik moest een alternatief vinden", zegt ze tegen RTV Utrecht. "Mensen kamperen voor hun lol. Waarom zou ik dat dan niet doen en intussen in alle rust gaan hospiteren?"



CAMPING

Eliza is niet de enige student die het zo aanpakt, meldt de eigenaar van Budget Camping Utrecht. Soms kamperen in de eerste weken van een collegejaar tientallen studenten op zijn terrein. Want zelfs voor internationale studenten die hier al een tijd zijn is het lastig om een vast onderdak te vinden.



De Britse masterstudent Thomas Hornbook bijvoorbeeld was het zoeken zat na de zoveelste tijdelijke kamer. Naast het schrijven van zijn masterscriptie heeft hij geen tijd en energie over om ook nog op kamerjacht te gaan. Overnachten in een tentje leek hem een betere optie.†"Ik besteed nu mijn volle aandacht aan mijn scriptie."



HOGE HOED

De Universiteit Utrecht kan weinig voor de internationale studenten betekenen, zegt beleidsmedewerker Onderwijs en Internationalisering Femke van der Geest.†"We kunnen natuurlijk geen huisvesting uit een hoge hoed toveren en toelating op de universiteit is ook niet op basis van de hoeveelheid kamers, maar op basis van iemands kwaliteiten en diploma's."



Wel probeert de Universiteit de kamerzoekende studenten een beetje op weg te helpen. Daarbij zijn initiatieven als de nieuwe Housing Hotline van de Landelijke StudentenVakbond een bruikbare aanvulling. De LSVb registreert daarmee de problemen die internationale studenten tegenkomen.



"We proberen als universiteit studenten zo goed mogelijk te informeren", zegt Van der Geest. "Over hoe ze kunnen zoeken en waar ze op kunnen letten, maar ook over waar ze informatie kunnen vinden over hun rechten en plichten. Dat varieert van een Engelstalige website van de overheid tot het huurteam maar ook het juridisch loket van een studentenverenigiing."



MOOI AVONTUUR

Eliza heeft intussen al veel berichten van lotgenoten gekregen, die zeggen dat ze haar voorbeeld willen volgen. Ook Thomas ziet het als een mooi avontuur. "Ik houd van buiten zijn en ik ga vaak kamperen, dus ik voel me sowieso wel thuis in een tent."



