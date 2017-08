Rookontwikkeling bij Kasteel Hooge Vuursche

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 21:42 uur

Foto: Wikipedia

BAARN - Bij Kasteel Hooge Vuursche in Baarn is vanavond rookontwikkeling door elektriciteitsproblemen ontstaan. Een storing in de verlichting was de oorzaak van de problemen.



De brandweer was er vanavond aanwezig. De rookontwikkeling ontstond op de derde verdieping van het pand. Iedereen was uit het kasteel.



Iets voor 22.00 uur liet de Veiligheidsregio Utrecht via Twitter weten dat de oorzaak van de rookontwikkeling ("elektra van de verlichting") was gevonden.



